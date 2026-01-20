Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці
Нацполіція проводить обшуки за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень та ін.
фото: Національна поліція України

Проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей

Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці фото 1
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці фото 2

Нацполіція зауважує, що обшуки проходять за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.

Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці фото 3
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці фото 4

«З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра. «Шановні «правоохоронці» у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?», – написав Філатов.

Теги: Національна поліція України обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановлюють походження гранат
На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік
22 грудня, 2025, 09:46
Під час слідчих дій поліцейські встановили, що повідомлень про будь-які неправомірні дії у родині до правоохоронців не надходило
Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини
22 грудня, 2025, 11:43
Поліція затримала батьків дитини неподалік пологового будинку після отримання грошей
У Миколаєві затримано батьків на продажі новонародженої дитини
6 сiчня, 15:40
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
16 сiчня, 18:13
Тарас Тополя заявив, що він має припущення щодо того, хто міг шантажувати його колишню дружину
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу
Вчора, 20:36
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення
Одеса: викрито іноземця, який на замовлення підпалив авто громадської організації
7 сiчня, 07:10
Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
13 сiчня, 16:17
Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини злочину, канали збуту та можливих співучасників незаконної схеми
5 млн грн збитків. У Вінниці чоловік організував незаконне виготовлення поштових марок
14 сiчня, 21:07
Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
15 сiчня, 16:02

Кримінал

Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України
Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці
У Запоріжжі жінка викинула з вікна з девʼятого поверху свою доньку та стрибнула слідом за нею
У Запоріжжі жінка викинула з вікна з девʼятого поверху свою доньку та стрибнула слідом за нею
Суд ухвалив закрите слухання щодо арешту активів Тимошенко
Суд ухвалив закрите слухання щодо арешту активів Тимошенко
На Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь: поліція взялась за справу
На Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь: поліція взялась за справу
Стендап у суді. Журналістка зібрала найяскравіші цитати із засідання у справі Тимошенко
Стендап у суді. Журналістка зібрала найяскравіші цитати із засідання у справі Тимошенко

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua