Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці

Проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей

Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

Нацполіція зауважує, що обшуки проходять за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.

«З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Дніпра. «Шановні «правоохоронці» у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?», – написав Філатов.