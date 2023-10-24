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На Дніпропетровщині чоловік тримав на фермі людей у трудовому рабстві (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Дніпропетровщині чоловік тримав на фермі людей у трудовому рабстві (фото, відео)
фото: Нацполіція

Чоловік шукав людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві на фермі. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області 23 жовтня.

У поліції кажуть, що фігурант підшуковував соціально-незахищених людей в районі залізничного вокзалу Дніпра. Змушував їх виконувати тяжкі роботи та не платив гроші за їх працю.

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Слідство встановило, що від дій чоловіка постраждали 10 людей. Чоловік шукав людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Переправляв їх на територію ферми у Солонянському районі, розселяв у бараках із відсутніми умовами для життя.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149  Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри фігурантові. 

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 по 2021 рік від торгівлі людьми постраждали понад 300 тисяч громадян України. Загалом у світі налічується від 20 до 40 млн людей, що перебувають у рабстві.

Теги: Дніпропетровщина поліція

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