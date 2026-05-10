Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті

glavcom.ua
Надія Карбунар
У родині Даніели Заюшкіної трапилася прикра подія
фото з відкритих джерел

«Він в реанімації і мені дозволяють сидіти з ним», – повідомила виконавиця

Вокалістка інді-гурту Viviene Mort Даніела Заюшкіна повідомила, що її близька людина перебуває в реанімації після важкого поранення на фронті. Як інформує «Главком», про це співачка написала в своєму Threads.

«Моя близька людина – важкий 300, приліт каба. Він в реанімації і мені дозволяють сидіти з ним», – повідомила виконавиця.

Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті фото 1

Даніела Заюшкіна також описала, як проводить час у лікарні

«Я розмовляю з ним, тримаю за руку і розумію, що всі свої пісні я написала для того, щоби співати їх йому зараз і він міг їх чути крізь сон, впізнавати і знати, що я поруч і його не віддам», – додала співачка.

У коментарях до посту зірки користувачі підтримували Даніелу. Також вони бажали одужання близькій людині виконавиці.

Раніше українська співачка Ірина Федишин передала 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. 

Також Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби. 

Теги: Threads поранення співачка

Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: текстова трансляція
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв'ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні: уривок її виступу
Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні: уривок її виступу
Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу
Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу

