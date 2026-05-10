Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті

«Він в реанімації і мені дозволяють сидіти з ним», – повідомила виконавиця

Вокалістка інді-гурту Viviene Mort Даніела Заюшкіна повідомила, що її близька людина перебуває в реанімації після важкого поранення на фронті. Як інформує «Главком», про це співачка написала в своєму Threads.

«Моя близька людина – важкий 300, приліт каба. Він в реанімації і мені дозволяють сидіти з ним», – повідомила виконавиця.

Даніела Заюшкіна також описала, як проводить час у лікарні

«Я розмовляю з ним, тримаю за руку і розумію, що всі свої пісні я написала для того, щоби співати їх йому зараз і він міг їх чути крізь сон, впізнавати і знати, що я поруч і його не віддам», – додала співачка.

У коментарях до посту зірки користувачі підтримували Даніелу. Також вони бажали одужання близькій людині виконавиці.

