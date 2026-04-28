На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України

Наталія Порощук
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали замовне вбивство Героя України – генерал-майора Сил оборони. За результатами спільних дій на Житомирщині затримано двох агентів РФ, які готували ліквідацію українського воїна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і «погодили» з російськими спецслужбістами план вбивства. Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху. За матеріалами провадження, замовлення РФ виконували завербовані ворогом двоє наркозалежних з Коростишева. У поле зору окупантів вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали «легкі заробітки на дозу».

«Після вербування російські спецслужбісти дали агентам «тестові завдання». Зокрема, встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбістами та підготовкою до нападу на військового», – йдеться у повідомленні.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затримано агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.

