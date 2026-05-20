Росіяни атакували енергообʼєкт на Дніпропетровщині

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

ДТЕК заявило про атаку на свій енергообʼєкт

На Дніпропетровщині росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК додає: «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в усі домівки».

Нагадаємо, ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.