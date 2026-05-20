Росіяни атакували енергообʼєкт на Дніпропетровщині
ДТЕК заявило про атаку на свій енергообʼєкт
На Дніпропетровщині росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
«Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області», – йдеться у повідомленні.
ДТЕК додає: «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в усі домівки».
Нагадаємо, ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.
До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
