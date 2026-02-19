Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому

Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затримано агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе. Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і «прозвітував» куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.

За матеріалами справи, вороже завдання виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини.

«Намагаючись знайти «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ. За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації. Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до ФСБ координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від окупантів інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) для закладки та дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки раніше затримала в Одесі агентку ФСБ. Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари РФ по енергетичній інфраструктурі портового міста.