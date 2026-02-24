Головна Країна Кримінал
На Львівщині прокурор збив на смерть дитину, ще одна − госпіталізована

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині прокурор збив на смерть дитину, ще одна − госпіталізована
Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України
фото: соцмережі

Батько загиблої дитини є військовим

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом авто перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України.

«ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються. Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті», – наголосив Кравченко.

Генпрокурор додав: «Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість. Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини».

До слова, у Тульчині на Вінниччині трапилося зіткнення двох авто. Унаслідок цього в салоні одного з легковиків заблокувало 62-річного водія та його 48-річну пасажирку.

Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора ДТП Львівщина

