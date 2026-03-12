Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу
Загальна сума збитків держпідприємству перевищила 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку
фото: НАБУ

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з управлінням СБУ у Дніпропетровській області викрили схему розтрати коштів під час закупівлі матеріалів для забезпечення потреб оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року одне з держпідприємств оборонної галузі мало закупити алюмінієвий прокат. Частиною виділених на це коштів вирішив заволодіти перший заступник директора заводу.

Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу фото 1

«У свою схему він залучив керівника структурного підрозділу заводу, а той – директора товариства, що постачало алюмінієвий прокат. Попри те, що товариство було готове поставити продукцію за ринковою вартістю, на прохання службових осіб ціни у комерційній пропозиції завищили і продали товар на третину дорожче. Загальна сума збитків держпідприємству перевищила 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку», – йдеться у повідомленні.

Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу фото 2

Дії першого заступника директора заводу кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, керівника структурного підрозділу заводу та директора товариства – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на понад 32 млн грн.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Національної гвардії на Хмельниччині. За даними слідства, до схеми причетні посадовець військової частини та представники приватного підприємства з Тернопільщини.

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
15 лютого, 12:42
Улітку 2025 року НАБУ і САП повідомили посадовцю підозру у вимаганні коштів
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
19 лютого, 16:38
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
20 лютого, 14:37
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
20 лютого, 07:59
Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань
РФ завдала удару КАБами і дроном по Дніпропетровщині
24 лютого, 19:25
Герман Галущенко сидить у звичайній камері, каже його адвокат
З вілли – на нари. «Главком» дізнався про умови тримання ексміністра Галущенка в СІЗО
26 лютого, 19:59
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
4 березня, 19:02
Надзвичайники не постраждали
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
5 березня, 09:49
Сили оборони відбивають противника
Дніпропетровська область майже повністю вільна від окупантів – Генштаб
10 березня, 09:52

Кримінал

Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу
Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу
Брата ексголови Конституційного суду Шевчука оголошено у розшук
Брата ексголови Конституційного суду Шевчука оголошено у розшук
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua