Розкрадання коштів: на Дніпропетровщині викрито керівництво оборонного заводу

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з управлінням СБУ у Дніпропетровській області викрили схему розтрати коштів під час закупівлі матеріалів для забезпечення потреб оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у квітні 2022 року одне з держпідприємств оборонної галузі мало закупити алюмінієвий прокат. Частиною виділених на це коштів вирішив заволодіти перший заступник директора заводу.

«У свою схему він залучив керівника структурного підрозділу заводу, а той – директора товариства, що постачало алюмінієвий прокат. Попри те, що товариство було готове поставити продукцію за ринковою вартістю, на прохання службових осіб ціни у комерційній пропозиції завищили і продали товар на третину дорожче. Загальна сума збитків держпідприємству перевищила 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку», – йдеться у повідомленні.

Дії першого заступника директора заводу кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, керівника структурного підрозділу заводу та директора товариства – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на понад 32 млн грн.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Національної гвардії на Хмельниччині. За даними слідства, до схеми причетні посадовець військової частини та представники приватного підприємства з Тернопільщини.