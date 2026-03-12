Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину

Правоохоронці перевіряють дані про можливу протиправну діяльність деяких посадовців

Служба безпеки спільно з Львівською обласною прокуратурою проводить санкціоновані обшуки в окремих приміщеннях Львівської міської ради та підпорядкованого їй комунального підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар СБУ.

Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців. Правоохоронці обіцяють повідомити більше деталей згодом.

«Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства та у межах кримінального провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Управління Служби безпеки проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Обшуки пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

«Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування», – йдеться в заяві Львівської міськради.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, 12-13 березня СБУ проводить серію обшуків у Львові в межах кримінального провадження про можливу схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування. За інформацією з матеріалів слідства, посадовців Львівської міської ради та одного з підпорядкованих комунальних підприємств підозрюють у створенні незаконного механізму бронювання військовозобовʼязаних.