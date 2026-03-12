Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

Правоохоронці перевіряють дані про можливу протиправну діяльність деяких посадовців

Служба безпеки спільно з Львівською обласною прокуратурою проводить санкціоновані обшуки в окремих приміщеннях Львівської міської ради та підпорядкованого їй комунального підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар СБУ.

Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців. Правоохоронці обіцяють повідомити більше деталей згодом.

«Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства та у межах кримінального провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Управління Служби безпеки проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Обшуки пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

«Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування», – йдеться в заяві Львівської міськради.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, 12-13 березня СБУ проводить серію обшуків у Львові в межах кримінального провадження про можливу схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування. За інформацією з матеріалів слідства, посадовців Львівської міської ради та одного з підпорядкованих комунальних підприємств підозрюють у створенні незаконного механізму бронювання військовозобовʼязаних.

Теги: СБУ обшук Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
За словами керівника Департаменту кібербезпеки, зміцнення цифрових можливостей СБУ є одним з пріоритетів відомства
СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам
26 лютого, 12:24
Президент зробив заяву про СБУ
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
25 лютого, 20:14
За даними слідства, дівчина мала отримати $100 за допомогу росіянам
«Заманила» поліцейських на місце теракту у Львові. 18-річна харків'янка отримала підозру
25 лютого, 12:19
У пацієнтів зафіксовано симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
24 лютого, 04:46
Зловмисницю затримали у районному центрі Львівської області
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові
22 лютого, 14:15
Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе
Дезертир готував замах на посадовця держустанови. СБУ запобігла теракту в Кропивницькому
19 лютого, 12:16
Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
19 лютого, 10:56
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели вину 32-річного мешканця Києва у державній зраді
Вирок за блекаут: у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ
16 лютого, 21:05

Кримінал

Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua