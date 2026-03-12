Головна Країна Кримінал
Брата ексголови Конституційного суду Шевчука оголошено у розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Брата ексголови Конституційного суду Шевчука оголошено у розшук
Рулава Одда підозрюють у державній зраді
скриншот з відео

За даними джерел «Главкома», Рулав Одд перетнув український кордон поза межами пункту пропуску

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру брату ексголови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулаву Одду, імʼя та прізвище якого раніше було Денис Шевчук. Його також оголошено у розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник «Главкома» повідомив, що наразі місцеперебування Одда невідоме. Кордон він перетнув поза межами пропуску.

Правоохоронці інкримінують Рулаву Одду державну зраду. Його звинувачують у підривній діяльності проти України, зокрема поширенні наративів для ліквідації української національної державності.

Крім того, слідство підозрює Одда у причетності до злочинів, пов’язаних з подіями Євромайдану. За даними правоохоронців, у жовтні-листопаді 2013 року Шевчук разом із керівниками правоохоронних органів та іншими входив до групи осіб, що за координації заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича здійснювали підривну діяльність. Згідно з матеріалами справи, Шевчук за наказом РФ мав інтегруватися у середовище прихильників євроінтеграції України та впливати на суспільно-політичну ситуацію.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Шевчук, який вже став Рулавом Оддом, поширював антиукраїнську пропаганду «з метою повної ліквідації її національної державності, включення її території до складу РФ, знищення національної ідентичності українського народу».

