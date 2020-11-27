На Донеччині затримали військового, який побив та підпалив солдата
Постраждалого солдата доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги
Затриманий побив солдата, облив горючою рідиною, підпалив, а також обікрав його
У Донецькій області правоохоронці затримали військового, який сильно побив та підпалив солдата.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Військовою прокуратурою Донецького гарнізону затримано військовослужбовця за фактом порушення статутних правил взаємовідносин, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 КК України).
За попередніми даними, військовий напав свого співслужбовця. Затриманий побив солдата, облив горючою рідиною, підпалив, а також обікрав його.
Солдата доставлено до лікарні Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.