  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Донеччині затримали військового, який побив та підпалив солдата

    • Розсилка
    <p>Постраждалого солдата доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги</p> - На Донеччині затримали військового, який побив та підпалив солдата

    Постраждалого солдата доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги

    Затриманий побив солдата, облив горючою рідиною, підпалив, а також обікрав його

    У Донецькій області правоохоронці затримали військового, який сильно побив та підпалив солдата.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Військовою прокуратурою Донецького гарнізону затримано військовослужбовця за фактом порушення статутних правил взаємовідносин, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 КК України).

    За попередніми даними, військовий напав свого співслужбовця. Затриманий побив солдата, облив горючою рідиною, підпалив, а також обікрав його.

    Солдата доставлено до лікарні Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

    Читайте також:
    Теги: Офіс Генерального прокурора бійка Донеччина військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies