На Херсонщині водні поліцейські вилучили у браконьєрів близько 600 тисяч креветки



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Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до даного правопорушення

На Херсонщині водні поліцейські попередили завдання природньому середовищу шкоди на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Працівники поліції помітили та вилучили із води 40 креветочних ятерів, загальною довжиною 1100 метрів. Живі водні біоресурси, які знаходились в знаряддях лову, а саме близько 600 тисяч креветки та 10 тисяч бичків, неушкодженими випустили назад. Таким чином поліцейські попередили нанесення природньому середовищу шкоди на суму майже мільйон гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що наразі працівники поліції встановлюють осіб, причетних до даного правопорушення, для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, на Херсонщині водна поліція виявила незаконний вилов риби на 2 млн грн.

На Херсонщині водна поліція розпочала превентивне відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів.