Російський окупант похвалився, як йому сподобалося мародерити в Україні (аудіо)

Солдати російської окупаційної армії розповідають про свої мародерські «подвиги» в Україні з гордістю

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони оприлюднили чергове перехоплення телефонної розмови одного з окупантів. Як свідчить аудіо, російський військовий розповідає своїй подрузі про мародерство в захоплених населених пунктах України.

У розмові окупант насміхається зі своїх колег, які не хотіли займатися мародерством. Каже, що у них «совісті не вистачає», аби грабувати українців.

«У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють. Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, нах… (швидше). А що, у вас ложки зає… (хороші) є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стучусь. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо», – радісно розповідає він.

Росіянин також бідкається своїй подрузі, що мало телефонів відібрав у жителів окупованих територій. Він додає, що грабувати людей йому дуже сподобалося.

«Треба було понабирати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму», – розповів чоловік.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, де ті обговорюють нові лайфхаки, як втекти з війни в Україні, та зізнаються, що пиячать від страху.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

Як відомо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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