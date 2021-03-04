  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Луганщині чоловік з ножем напав на поліцейського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час затримання зловмисник продовжував бити ножем поліцейського - На Луганщині чоловік з ножем напав на поліцейського

    Під час затримання зловмисник продовжував бити ножем поліцейського

    Фото: МВС України

    29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в область грудної клітини

    У Сєвєродонецьку Луганської області чоловік з ножем напав на поліцейського. Правоохоронця госпіталізували, а зловмисника затримали.

    Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    Зазначається, що зловмисник атакував бійця батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова».

    «Патрульний наряд бійців батальйону зупинив чоловіка і жінку, які вели себе підозріло. На прохання поліцейських надати документи, що засвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в область грудної клітини», – йдеться в повідомленні .

    Оскільки патрульний був у бронежилеті, то важких травм йому вдалося уникнути.

    Під час роззброєння і затримання чоловік продовжував розмахувати ножем і наносити удари правоохоронцю. Зловмисника вдалося скрутити і знешкодити.

    Поранений співробітник поліції зараз знаходиться в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

    До слова, 3 березня у Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб.

    Теги: Національна поліція України МВС кримінал Луганщина арешт напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies