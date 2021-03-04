На Луганщині чоловік з ножем напав на поліцейського

Під час затримання зловмисник продовжував бити ножем поліцейського

29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в область грудної клітини

У Сєвєродонецьку Луганської області чоловік з ножем напав на поліцейського. Правоохоронця госпіталізували, а зловмисника затримали.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Зазначається, що зловмисник атакував бійця батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова».

«Патрульний наряд бійців батальйону зупинив чоловіка і жінку, які вели себе підозріло. На прохання поліцейських надати документи, що засвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в область грудної клітини», – йдеться в повідомленні .

Оскільки патрульний був у бронежилеті, то важких травм йому вдалося уникнути.

Під час роззброєння і затримання чоловік продовжував розмахувати ножем і наносити удари правоохоронцю. Зловмисника вдалося скрутити і знешкодити.

Поранений співробітник поліції зараз знаходиться в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

До слова, 3 березня у Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб.