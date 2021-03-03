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    На Житомирщині поліцейському оголосили підозру у катуванні двох юнаків

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    Поліцейському та ще двом фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років - На Житомирщині поліцейському оголосили підозру у катуванні двох юнаків

    Поліцейському та ще двом фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років

    Патрульний приставив пістолет до голови одного з потерпілих, вимагаючи розповісти проначебто викрадене авто

    Поліцейському Житомирської області та ще двом жителям регіону оголосили про підозру у катуванні двох людей.

    Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    За даними слідства, у січні цього року в одному з районів Житомирщини двох юнаків, які йшли між населеними пунктами, зупинила група людей і одразу почала бити, примушуючи стояти на колінах.

    «При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування», – йдеться у повідомленні.

    Через деякий час на місце на службовому авто приїхав патрульний, але він не допоміг жертвам, а приставив пістолет до голови одного з потерпілих, вимагаючи розповісти про авто. Після цього правоохоронець вдарив юнака ручкою пістолета по голові.

    Тож поліцейському та ще двом фігурантам справи оголосили підозру за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

    Раніше повідомлялося, що співробітників відділку поліції на Черкащині підозрюють у катуванні.

    Теги: Національна поліція України кримінал Офіс Генерального прокурора напад Житомирщина
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