На Житомирщині поліцейському оголосили підозру у катуванні двох юнаків

Поліцейському та ще двом фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років

Патрульний приставив пістолет до голови одного з потерпілих, вимагаючи розповісти проначебто викрадене авто

Поліцейському Житомирської області та ще двом жителям регіону оголосили про підозру у катуванні двох людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у січні цього року в одному з районів Житомирщини двох юнаків, які йшли між населеними пунктами, зупинила група людей і одразу почала бити, примушуючи стояти на колінах.

«При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування», – йдеться у повідомленні.

Через деякий час на місце на службовому авто приїхав патрульний, але він не допоміг жертвам, а приставив пістолет до голови одного з потерпілих, вимагаючи розповісти про авто. Після цього правоохоронець вдарив юнака ручкою пістолета по голові.

Тож поліцейському та ще двом фігурантам справи оголосили підозру за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

Раніше повідомлялося, що співробітників відділку поліції на Черкащині підозрюють у катуванні.