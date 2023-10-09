На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії
Правоохоронці встановлюють обставини події
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Львівщині – загинула водійка легковика. Про це повідомляє Нацполіція області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня о 16:10 на автодорозі «Львів-Чоп» неподалік міста Буськ Золочівського району.
Попередньо встановлено, що зіткнулись автомобілі «Хундай Акцент», яким керувала 53-річна жителька міста Київ та «Ауді» під керуванням львів’янина віком 36 років.
Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події. Водій та пасажирка «Ауді», 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.
«24 канал» з посилання на джерела у поліції Львівщини повідомляє, що 46-річна іноземка – це ймовірно була колишня голова МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, де найбільша кількість ДТП із постраждалими.
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