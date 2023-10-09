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На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії
Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події
фото: Нацполіція Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини події

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Львівщині – загинула водійка легковика. Про це повідомляє Нацполіція області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня о 16:10 на автодорозі «Львів-Чоп» неподалік міста Буськ Золочівського району.

Попередньо встановлено, що зіткнулись автомобілі «Хундай Акцент», яким керувала 53-річна жителька міста Київ та «Ауді» під керуванням львів’янина віком 36 років.

Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події. Водій та пасажирка «Ауді», 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії фото 1
На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії фото 2

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

«24 канал» з посилання на джерела у поліції Львівщини повідомляє, що 46-річна іноземка – це ймовірно була колишня голова МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, де найбільша кількість ДТП із постраждалими.

Теги: Львівщина ДТП Грузія

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