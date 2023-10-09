На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії

Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події

Правоохоронці встановлюють обставини події

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Львівщині – загинула водійка легковика. Про це повідомляє Нацполіція області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня о 16:10 на автодорозі «Львів-Чоп» неподалік міста Буськ Золочівського району.

Попередньо встановлено, що зіткнулись автомобілі «Хундай Акцент», яким керувала 53-річна жителька міста Київ та «Ауді» під керуванням львів’янина віком 36 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок зіткнення водійка «Акцента» від отриманих травм померла на місці події. Водій та пасажирка «Ауді», 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

«24 канал» з посилання на джерела у поліції Львівщини повідомляє, що 46-річна іноземка – це ймовірно була колишня голова МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, де найбільша кількість ДТП із постраждалими.