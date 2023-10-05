Кількість загиблих українців у жахливій ДТП біля Венеції зросла

Автобус з 40 туристами зірвався з естакади

Серед госпіталізованих у результаті ДТП є п'ятеро українців

Під час розслідування ДТП із туристичним автобусом у районі Местре поблизу Венеції влада Італії ідентифікувала особи всіх загиблих. Серед жертв – дев’ять українців. Про це повідомляє агенція Аnsa.

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За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих дев’ять українців, чотири румуни, три німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є п’ять громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. Останні двоє постраждалих, щодо яких ще ведеться слідство, можуть бути громадянином України та Німеччини.

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Із 15 госпіталізованих 12 дорослих і трож неповнолітніх. Десятеро в реанімації.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій.

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів з естакади поблизу Венеції та загорівся. Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій.

У результаті аварії в Местре загинула 21 особа. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих українців.

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Згодом спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Главкому» уточнив, що серед загиблих внаслідок аварії автобуса в Італії, четверо українців, а не п’ятеро, як повідомлялося. раніше.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

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#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

«Апокаліптична сцена, немає слів», – прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X.

Однією з версій щодо того, що спровокувало доволі велику і швидко поширювану пожежу є те, що автобус працював на метані. «Чинником збільшення ураження став метан, і пожежа швидко поширилася», — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі.