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Кількість загиблих українців у жахливій ДТП біля Венеції зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість загиблих українців у жахливій ДТП біля Венеції зросла
Автобус з 40 туристами зірвався з естакади
фото: Аnsa

Серед госпіталізованих у результаті ДТП є п'ятеро українців

Під час розслідування ДТП із туристичним автобусом у районі Местре поблизу Венеції влада Італії ідентифікувала особи всіх загиблих. Серед жертв – дев’ять українців. Про це повідомляє агенція Аnsa.

За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих дев’ять українців, чотири румуни, три німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є п’ять громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. Останні двоє постраждалих, щодо яких ще ведеться слідство, можуть бути громадянином України та Німеччини. 

Із 15 госпіталізованих 12 дорослих і трож неповнолітніх. Десятеро в реанімації.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій.

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів з естакади поблизу Венеції та загорівся. Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій.

У результаті аварії в Местре загинула 21 особа. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих українців.

Згодом спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Главкому» уточнив, що серед загиблих внаслідок аварії автобуса в Італії, четверо українців, а не п’ятеро, як повідомлялося. раніше.  

«Апокаліптична сцена, немає слів», – прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X. 

Однією з версій щодо того, що спровокувало доволі велику і швидко поширювану пожежу є те, що автобус працював на метані. «Чинником збільшення ураження став метан, і пожежа швидко поширилася», — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі. 

Теги: Італія ДТП українці

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