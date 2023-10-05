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Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
Олена Зайцева, обвинувачена у справі про смертельну ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року
фото: Уніан

Іноді ув’язнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість

Харків’янка Олена Зайцева, яка є винуватицею резонансної ДТП і засуджена до 10 років тюрми, письмово відмовилась від пільги, яка давала би їй право на дострокове звільнення. Про факт письмової відмови в коментарі для ТСН.ua розповіло поінформоване джерело в пенітенціарній системі України.

«В минулому році для неї, Зайцевої, настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги. Але вона письмово власноруч написала заяву про відмову. Тобто вона відмовилась від застосування для неї пільги» – йдеться у повідомленні.

Сама ДТП сталась 18 жовтня 2017 року. Тоді загинули шестеро людей, ще декілька були шпиталізовані. Зайцева отримала 10 років в’язниці.

Джерело видання повідомило, не виключено, що Зайцева вчинила так через те, що часто уповноважені особи та суди відмовляють, коли ув’язнений вперше прохає про дострокове звільнення. На думку пенітенціаріїв, Зайцева може почекати ще якийсь певний час, не псувати свою тюремну біографію відмовою з боку суду, а згодом, коли її термін скоротиться ще більше, все ж таки подати заяви про застосування пільги. В такому випадку у неї буде більше шансів на дострокове звільнення.

Більш детально про ймовірну мотивацію в’язнів писати відмову щодо дострокового звільнення в коментарі для ТСН.ua розповів колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

«Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд – через певний проміжок часу. Скоріш за все, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому, щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так», – зазначив Старенький.

До цього він додає, що іноді ув’язнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість.  «Визнання провини – це обов’язкова умова для дострокового звільнення», – резюмував Старенький.

Як з’ясував ТСН.ua, мати одного із загиблих в тій ДТП, Світлана Вініченко, як і в минулі роки, отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 грн пані Світлана називає знущанням. «Декілька місяців гроші не приходили взагалі, а ось на днях, 2 жовтня прийшли 111 гривень», – розповіла пані Світлана.

До цього вона додає, що одразу після ДТП за участю Зайцевої вся країна говорила про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху та покарання за їхні порушення, але згодом виявилось, що так нічого і не змінилось.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вул. Сумської та вул. Мечникова зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна постраждала померла у лікарні. За кермом Lexus знаходилася 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України.

20 грудня 2018 року Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській долучив до справи дані нової автотехнічної експертизи швидкості руху автомобіля Олени Зайцевої, яка була проведена у Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз: Lexus рухався зі швидкістю 106 км/годину. Водій міг зупинитися до стоп-лінії, якби рухався зі встановленою швидкістю.

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Теги: ДТП Харківщина

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