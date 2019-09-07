На Миколаївщині чоловік взяв у заручниці квартирантку та поранив поліцейського



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Двоє поліцейських під час обходу сусідніх будинків почули в одній з квартир жіночій крик про допомогу

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області під час затримання злодій-рецидивіст із заручницею поранив ножем поліцейського.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції регіону.

Згідно з повідомленням, до правоохоронців звернулася місцева мешканки та заявила, що поки вона була відсутня, до її квартири проник невідомий та викрав золоті прикраси, гроші та мобільний телефон.

Двоє поліцейських під час обходу сусідніх будинків почули в одній з квартир жіночій крик про допомогу. Увійшовши до помешкання, правоохоронці побачили чоловіка, який тримав ножа біля шиї жінки та, штовхаючи її силоміць до балкону, хотів вистрибнути на зовні.

Старший сержант кинувся до зловмисника, який разом із жертвою знаходився вже на балконі сьомого поверху і готувався стрибнути. Працівник встиг вирвати жінку та врятувати від падіння нападника. Натомість злодій наніс правоохоронцю проникаюче ножове поранення правої руки.

Як виявилося, чоловік, який був раніше судимий за майнові злочину, вчинив квартирну крадіжку в сусідньому із власним будинку. Перебуваючи у себе вдома, він побачив, що поліцейські здійснюють поквартирний обхід.

Тож, не бажаючи бути викритим у вчиненій квартирній крадіжці, злодій-рецидивіст пригрозив своїй 29-річній квартирантці ножем, щоб вона сиділа тихо. Але почувши, як поліцейські стукають у двері їхньої квартири, жінка не розгубилась і щосили покликала на допомогу.

Зловмисником виявився 36-річний мешканець м. Южноукраїнськ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та має непогашену судимість.

У помешканні зловмисника було виявлено викрадене ним майно – золоті сережки, каблучка, гроші та мобільний телефон, якими він ще не встиг продати.

Пораненого поліцейського шпиталізували для надання невідкладної допомоги.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» та ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу.

Вказанні статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років до позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, у парку Андрія Малишка в Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 38-річну жінку на очах у її 14-річної дочки.