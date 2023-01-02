На Миколаївщині чоловік зґвалтував 88-річну пенсіонерку

Нападнику загрожує до п’яти років за ґратами

У Миколаївській області 45-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою 88-річну сусідку. Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Шайхет.

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«Не зрозуміло, чим керуються люди, якщо звісно їх можна так назвати, коли вчиняють насильницькі злочини, та ще й відносно людей похилого віку. Проживши 88 років, жінка стала жертвою сексуального насильства свого 45-річного сусіда, тому що той перебрав з алкоголем», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України «Зґвалтування».

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Нападнику загрожує до п’яти років за ґратами.

Раніше повідомлялося, що у російському селі три школярки жорстоко побили та зґвалтували чоловіка.

Також рашисти на Луганщині зґвалтували 12-річну дівчинку.