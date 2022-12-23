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Неодноразово ґвалтував 13-річну падчерку: житель Київщини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Неодноразово ґвалтував 13-річну падчерку: житель Київщини отримав підозру
Напередодні 35-річний чоловік відвів доньку дружини до сараю та почав вчиняти дії сексуального характеру
Андрій Нєбитов / Telegram

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання

На Київщині затримали чоловіка, який неодноразово скоював сексуальне насильство над 13-річною падчеркою. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Про цей мерзенний злочин нас повідомила мати дівчинки. Напередодні 35-річний чоловік відвів доньку дружини до сараю та почав вчиняти дії сексуального характеру. Як виявилося, це був вже третій випадок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту вже оголосили про підозру, сьогодні суд взяв чоловіка під варту. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

«Звертаюсь до батьків! Слідкуйте за дозвіллям ваших синів та доньок. При будь-якій підозрі вчинення протиправних дій сексуального характеру щодо дитини прошу одразу звертатись до поліції. Діти для нас найважливіше», – додав Нєбитов.

Раніше російський військовий розказав про жахи на окупованій Київщині. Зокрема, у Андріївці четверо росіян зґвалтували матір та доньку. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками.

Теги: Київ Київщина зґвалтування поліція

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