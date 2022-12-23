Неодноразово ґвалтував 13-річну падчерку: житель Київщини отримав підозру

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання

На Київщині затримали чоловіка, який неодноразово скоював сексуальне насильство над 13-річною падчеркою. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Про цей мерзенний злочин нас повідомила мати дівчинки. Напередодні 35-річний чоловік відвів доньку дружини до сараю та почав вчиняти дії сексуального характеру. Як виявилося, це був вже третій випадок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту вже оголосили про підозру, сьогодні суд взяв чоловіка під варту. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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«Звертаюсь до батьків! Слідкуйте за дозвіллям ваших синів та доньок. При будь-якій підозрі вчинення протиправних дій сексуального характеру щодо дитини прошу одразу звертатись до поліції. Діти для нас найважливіше», – додав Нєбитов.

Раніше російський військовий розказав про жахи на окупованій Київщині. Зокрема, у Андріївці четверо росіян зґвалтували матір та доньку. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками.