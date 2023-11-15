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Військові мають право на виїзд з України під час війни: названо умови

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Військові мають право на виїзд з України під час війни: названо умови
Однією з підстав є виїзд до іншої країни на навчання
фото з відкритих джерел

Адвокат розповів, в яких випадках військовослужбовці можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальна мобілізація, однак у деяких випадках військові можуть покинути територію країни. Про це розповів адвокат Андрій Кириленко в інтерв'ю progroshi.

За його словами, в Україні існує багато випадків, коли військовий може покинути територію держави та виїхати за кордон.

«Військові можуть перетинати кордон, якщо міністр оборони, керівник військового формування, керівник правоохоронного органу спеціального призначення, керівник розвідувального органу прийняв рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. А також у випадку направлення на лікування», – зазначив військовий адвокат.

Окрім того, доволі поширеною є ситуація, коли українські військовослужбовці виїжджають за кордон через те, що вони їдуть до іншої країни на навчання.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи «Шлях», які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон. Начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрій Ковальчук зазначив, що з початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему «Шлях».

Раніше повідомлялося, що Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

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Теги: війна адвокат військові кордон

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