На Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від шести до 10 років із конфіскацією майна

Мешканець Кременчука приніс до місцевого суду піцу з наркотиками, які спробував передати підсудному. Порушника затримали правоохоронці, повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

«Чоловіка на вході до приміщення суду зупинили судові охоронці. Він поводився підозріло і нервувався. При огляді речей мешканця міста охоронці побачили замаскований у піцу згорток із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. На місце події правоохоронці викликали групу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21-річний фігурант раніше вже мав проблеми із законом. Слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від шести до 10 років із конфіскацією майна.

До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.