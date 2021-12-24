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    На Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками

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    Поліція затримала чоловіка, який намагався передати наркотики підсудному - На Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками
    Поліція затримала чоловіка, який намагався передати наркотики підсудному
    фото: pl.npu.gov.ua

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі від шести до 10 років із конфіскацією майна

    Мешканець Кременчука приніс до місцевого суду піцу з наркотиками, які спробував передати підсудному. Порушника затримали правоохоронці, повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

    «Чоловіка на вході до приміщення суду зупинили судові охоронці. Він поводився підозріло і нервувався. При огляді речей мешканця міста охоронці побачили замаскований у піцу згорток із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. На місце події правоохоронці викликали групу», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 21-річний фігурант раніше вже мав проблеми із законом. Слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі від шести до 10 років із конфіскацією майна.

    До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

    Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.

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    Теги: Національна поліція України суд кримінал арешт наркотики Полтавщина чоловік
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    На Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками