Вакцинація проти Covid-19: з'явилися оновлені рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя спростило схеми вакцинації для населення

Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

«Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону», – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Міністерство охорони здоровʼя змінило визначення етапів вакцинації. Одне щеплення або два щеплення для окремих груп – це первинна вакцинація. А вже всі наступні щеплення – ревакцинація проти Covid-19. Ревакцинацію рекомендують робити через 6-12 місяців людям із груп ризику:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним жінкам;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові тощо).

Потребу у ревакцинації лікарі визначатимуть індивідуально, враховуючи затверджені МОЗ рекомендації. Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних у країні вакцин проти Covid-19.

«За наявності вибору вакцини рекомендовано надавати перевагу адаптованій під варіант Omicron. Наразі в Україні доступно понад 500 тис. доз омікрон-специфічної вакцини (виробництва Pfizer), вона є у всіх областях», – зазначає відомство.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.