Заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt

На минулому тижні було зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt

В Україні виявлено три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону

Новий субваріант коронавірусу Omicron – Flirt попередньо характеризується тим, що ще швидше передається від людини до людини й ще більшою мірою йде від імунної відповіді. Це означає, що людина яка не отримала бустерної дози вакцини має більший ризик захворіти.

Кузін зазначив, що останні декілька місяців спостерігається зростання в абсолютних показниках захворюваність в Україні. Він нагадав, що на минулому тижні було зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt, який до цього на території України не зустрічався.

«Це є одним з субваріантів, який попередньо характеризується тим, що ще швидше передається від людини до людини й ще в більшій мірі йде від імунної відповіді. Це означає, що людина яка не отримала бустерної дози вакцини має більший ризик захворіти, якщо в неї є актуальний рівень імунітету проти Covid-19 через вакцинацію», – розповів Кузін.

Головний державний санітарний лікар повідомив, що попри те, що не надано ще офіційних оцінок ризику, з боку ВООЗ є повідомлення про те, що поточна вакцина яка використовується в Україні та в світі є такою ж ефективною проти цього штаму Flirt.

«Тому вакцинація є доступною, є вакцина на території України - більше півмільйона доз. Тобто сама вакцина залишається ефективним засобом», – сказав Кузін.

Загальні симптоми Flirt:

підвищення температури тіла переважно в перші дні захворювання

кашель

головний біль

втома в м'язах

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron Flirt. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).