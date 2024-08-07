Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt
Загальні симптоми Flirt – це підвищення температури тіла переважно в перші дні захворювання, кашель
фото: з відкритих джерел

На минулому тижні було зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt

В Україні виявлено три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону

Новий субваріант коронавірусу Omicron – Flirt попередньо характеризується тим, що ще швидше передається від людини до людини й ще більшою мірою йде від імунної відповіді. Це означає, що людина яка не отримала бустерної дози вакцини має більший ризик захворіти.

Кузін зазначив, що останні декілька місяців спостерігається зростання в абсолютних показниках захворюваність в Україні. Він нагадав, що на минулому тижні було зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt, який до цього на території України не зустрічався.

«Це є одним з субваріантів, який попередньо характеризується тим, що ще швидше передається від людини до людини й ще в більшій мірі йде від імунної відповіді. Це означає, що людина яка не отримала бустерної дози вакцини має більший ризик захворіти, якщо в неї є актуальний рівень імунітету проти Covid-19 через вакцинацію», – розповів Кузін.

Головний державний санітарний лікар повідомив, що попри те, що не надано ще офіційних оцінок ризику, з боку ВООЗ є повідомлення про те, що поточна вакцина яка використовується в Україні та в світі є такою ж ефективною проти цього штаму Flirt.

«Тому вакцинація є доступною, є вакцина на території України - більше півмільйона доз. Тобто сама вакцина залишається ефективним засобом», – сказав Кузін.

Загальні симптоми Flirt:

  • підвищення температури тіла переважно в перші дні захворювання
  • кашель
  • головний біль
  • втома в м'язах 

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у  липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron Flirt. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Читайте також: «П’ята хвороба». В Україні епідемія парвовірусу: що це таке 
Теги: вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У господарстві, де підтверджено спалах африканської чуми, свиней мають умертвити і спалити
На Вінниччині зафіксовано випадки африканської чуми свиней
11 липня, 22:30
Змарнілий Путін особисто випробував новий російський автомобіль Lada Aura
Кашляв та хвилювався. Як Путін катався в новому російському авто
16 липня, 16:36
Вірус Чандипура особливо небезпечний для дітей
Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії
22 липня, 10:28
У світі зростає кількість людей, які живуть з ВІЛ – ООН
У світі зростає кількість людей, які живуть з ВІЛ – ООН
24 липня, 05:50
На курортах Греції на туристів чатує іще одна смертельна небезпека
Аномальна спека в Греції призвела до спалаху нового виду коронавірусу: є жертви
25 липня, 09:51
Усього в липні зареєстрували 900 випадків Covid-19
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
29 липня, 16:32
Епідемія холери зачепила працівників лікарень у Криму, які виявилися абсолютно не готовими до неї
Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму
31 липня, 15:05
Неякісна консервація найчастіше стає причиною ботулізму
На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
5 серпня, 20:01
Вірусологи вказують, що багато патогенів обмежені певними регіонами, але мають потенціал для глобального розповсюдження
ВООЗ оновила список патогенів, які можуть спровокувати наступну пандемію
Вчора, 08:42

Здоров'я

Заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt
Заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
ВООЗ оновила список патогенів, які можуть спровокувати наступну пандемію
ВООЗ оновила список патогенів, які можуть спровокувати наступну пандемію
На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
На Хмельниччині зафіксовано випадок ботулізму: як захиститися від хвороби
В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу
В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
44K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
37K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
30K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
16K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua