У Конго невідома хвороба вбила близько 150 осіб

У ВООЗ повідомили, що їх сповістили про невідому хворобу минулого тижня

У листопаді у південно-західній частині Демократичної Республіки Конго внаслідок невідомої хвороби померло близько 150 осіб. Про це агентству Reuters та виданню Еconomic Times повідомила місцева влада.

За повідомленням губернатора та міністра охорони здоров’я провінції Кванго, в інфікованих спостерігались симптоми грипу – висока температура тіла та сильний головний біль.

Відтак до зони здоров’я Панзі відправили медичну бригаду для збору зразків та проведення аналізу з метою визначити захворювання.

За словами лідера громадянського суспільства Сефорієна Манзана, ситуація досить тривожна, оскільки кількість інфікованих невідомим захворюванням зростає.

«Панзі – це сільська зона, тому існує проблема з постачанням ліків сюди», – сказав він. Губернатор провінції додав, що через відсутність лікування люди помирають у своїх домівках. Натомість місцевий епідеміолог повідомив, що найбільше жертв серед жінок і дітей.

У ВООЗ повідомили, що їх сповістили про невідому хворобу минулого тижня. Зараз організація спільно з МОЗ Демократичної Республіки Конго досліджують ситуацію.

Раніше у вересні в Африці серед біженців зареєстровано не менше ніж 88 випадків захворювання на віспу мавп (mpox), з них 68 серед біженців у Демократичній Республіці Конго. «Цей новий спалах mpox атакує найуразливіші групи населення, включаючи багатьох біженців і насильно переміщені громади, що живуть у складних умовах», – сказав керівник громадської охорони здоров'я УВКБ ООН Аллен Майна.

За його словами, біженці часто живуть у переповнених сховищах, не мають доступу до безпечної води, мила та їжі, стикаються з величезними труднощами у доступі до медичної допомоги, що підвищує ризик захворювання.

Вже відомо, що віспа мавп поширюється на африканському континенті, показавши зростання більш ніж на 500% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Африканських центрів контролю та профілактики захворювань (Africa CDC). На Центральну Африку, яка найбільше постраждала від спалаху, припадає 85,7% випадків захворювання та 99,5% смертей на континенті.

До слова, військовий суд Демократичної Республіки Конго засудив до смертної кари 37 осіб за участь у невдалому державному перевороті у травні.