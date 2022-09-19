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На Прикарпатті попався «волонтер»: привласнив мільйон внесків на ЗСУ (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Прикарпатті попався «волонтер»: привласнив мільйон внесків на ЗСУ (фото)
Чоловіка затримали, йому загрожує позбавлення волі 
фото: Офіс генерального прокурора 

Зловмисник збирав кошти буцімто для бійців, а натомість збагачувався 

На Прикарпатті псевдоволонтер через соцмережі зібрав понад 1 млн 171 тис. грн на допомогу Збройним силам України та привласнив їх собі. Чоловіку повідомили про підозру. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Зловмисник, називаючись волонтером, збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та іншого. 

На Прикарпатті попався «волонтер»: привласнив мільйон внесків на ЗСУ (фото) фото 1

Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. 

Нагадаємо, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління однієї із благодійних організацій столиці, яка продавала військовослужбовцям бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців. 

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Теги: волонтер гроші ЗСУ

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