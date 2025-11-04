Головна Київ Новини
На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Правоохоронці Київщини розслідують обставини ДТП на Білоцерківщині
фото: Нацполіція

Жінка не впоралась з керуванням

На Київщині у дорожньо-транспортній події травмувались мати та син. Про це повідомляє поліція Київщини, пише «Главком».

Повідомляється, що ДТП сталася на виїзді з міста Сквира в напрямку села Самгородок у Білоцерківському районі. За попередніми даними, 39-річна водійка автомобіля ЗАЗ не впоралася з керуванням виїхала на зустрічну смугу руху, зʼїхала на праве узбіччя, після чого транспорт перекинувся.

На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином фото 1
фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водійка та її 16-річний син, який перебував також у салоні транспортного засобу,  отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином фото 2
фото: Нацполіція

До слова, 2 листопада, рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Наддністрянське Мурованокуриловецької громади. 

Теги: ДТП Київщина поліція

