На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином

Жінка не впоралась з керуванням

На Київщині у дорожньо-транспортній події травмувались мати та син. Про це повідомляє поліція Київщини, пише «Главком».

Повідомляється, що ДТП сталася на виїзді з міста Сквира в напрямку села Самгородок у Білоцерківському районі. За попередніми даними, 39-річна водійка автомобіля ЗАЗ не впоралася з керуванням виїхала на зустрічну смугу руху, зʼїхала на праве узбіччя, після чого транспорт перекинувся.

фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водійка та її 16-річний син, який перебував також у салоні транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

фото: Нацполіція

До слова, 2 листопада, рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Наддністрянське Мурованокуриловецької громади.