У Бразилії спалахнула війна між урядом та наркокартелями: десятки загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Бразилії спалахнула війна між урядом та наркокартелями: десятки загиблих
У Бразилії спалахнула війна між урядом та наркокартелями
фото: Reuters

Губернатор Ріо-де-Жанейро заявив, що місто перебуває фактично у стані війни

У Ріо-де-Жанейро спалахнули запеклі зіткнення між поліцією та наркокартелями, внаслідок яких загинули щонайменше 80 людей, серед яких є мирні жителі. Згідно з останніми даними, це одне з найбільш кровопролитних протистоянь в історії міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сутички охопили фавели Ріо – густонаселені райони, що розташовані на пагорбах поблизу океану. Від ранку в місті панує хаос: дороги заблоковані барикадами, а місцеві мешканці не можуть вийти на вулиці через локдаун, оголошений наркокартелями. Вони активно використовують FPV-дрони для нападів на поліцейські підрозділи, скидаючи вибухівку, а також для блокування окремих районів міста.

Зіткнення почалися на тлі масштабної поліцейської операції проти одного з найбільших злочинних угруповань, яке контролює близько 70% наркоторгового ринку міста. Операція стала найбільшою в історії Ріо і проводиться напередодні важливих міжнародних подій, зокрема кліматичного саміту ООН, що має відбутися в місті.

У відповідь на ситуацію губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що місто перебуває фактично у стані війни. Для підтримки правопорядку до Ріо було введено 2,5 тисячі солдатів, а правоохоронці затримали понад 80 осіб та вилучили понад 40 автоматичних гвинтівок.

Населення міста вкрай налякане, а перестрілки і пожежі тривають. 

наркоторговля Бразилія поліція

