У Дніпрі з’явиться мініскульптура на честь вуличного бігуна

Скульптура у вигляді кота-бігуна з’явиться на пішохідному переході з видом на Слобожанський проспект

У Дніпрі ухвалено рішення встановити мініскульптуру на честь загиблого в нещодавній дорожньо-транспортній пригоді вуличного бігуна Олександра, який був відомий містянам як дніпровський «Форрест Гамп». Чоловік трагічно загинув 1 листопада на Мануйлівському проспекті Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Мер Дніпра назвав Олександра одним із символів міста. Філатов підкреслив, що пам’ять про бігуна є важливим нагадуванням про людяність:

«Має значення лише те, що він був Божою людиною. Божою людиною, котра годувала з рук птахів. Знаєте, чому ми всі, люди, залишаємося людьми? Тільки тому, що вміємо співчувати. Біжи, Сашо, біжи. У пам’ять про тебе в Дніпрі буде встановлено мініскульптуру. Бо навіть посеред жаху всього, що відбувається, потрібно завжди залишатися людьми».

Мініскульптура матиме незвичайний дизайн. Вона втілить образ відомого в місті бігуна у вигляді кота з його впізнаваними атрибутами, зокрема кросівками, дредами та палицями.

Встановити пам'ятку планують у символічному місці – по центру парапету надземного пішохідного переходу, з якого відкривається вид на Слобожанський проспект. Саме цими шляхами часто бігав дніпровський «Форрест Гамп».

