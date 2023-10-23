На Рівненщині поліцейська на смерть збила жінку на переході (фото)
Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати
Працівники Державного бюро розслідувань розслідують смертельне ДТП за участі працівниці правоохоронного органу Рівненщини. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«21 жовтня 2023 року близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати. За результатами освідування водійка була твереза.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
За даними ЗМІ за кермом був адвокат Віталій Туровський.
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