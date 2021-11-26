На Волині чоловік відсидить у тюрмі за надто оригінальний спосіб познайомитися

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді

«Кавалер» облив жінку пивом та жбурнув у неї пакет зі сміттям

Луцький міськрайонний суд Волинської області призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі місцевому жителю, який вилив в обличчя незнайомої жінки пиво, а потім кинув у неї пакет зі сміттям. Відповідне рішення днями ухвалив суд.

У рішенні суду йдеться, що весною цього року о п’яті ранку на АЗС під Луцьком раніше судимий за хуліганство житель обласного центру під приводом знайомства почав чіплятися до незнайомої жінки, після чого вилив у її обличчя пиво із пляшки. Потім дістав зі сміттєвої урни пакет зі скляними пляшками та жбурнув у лице потерпілої.

Жінка встигла прикритися рукою. Однак вона дістала тілесні ушкодження у вигляді синця та дрібних саден лівої ноги та різаних ран долоні лівої руки з пошкодженням м’яза.

Судмедексперти кваліфікували їх як легкі тілесні ушкодження.

На суді свою вину зловмисник визнав повністю та просив суд суворо не карати його. Однак суд, врахувавши попередню судимість за хуліганство як обтяжувальну обставину, визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене вже судимою за це особою), та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом.

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