Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

За словами омбудсменки, при належній роботі з молодими громадянами більшість із них неодмінно повернеться до України

Військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Омбудсменка зазначила: вона не має прогнозної аналітики щодо наслідків урядового рішення про дозвіл виїзду 18–22-річних чоловіків. Якщо війна триватиме найближчі 10 років, постає питання, де держава братиме особовий склад.

«Водночас я не думаю, що це була помилка, тому що та соціальна напруга, яка тривала до цього дозволу, мала гірший ефект. Все одно частина хлопців виїжджала, просто батьки зривали їх з місця ще зі старших класів. А чим раніше вони виїжджали, тим більше було шансів, що вони втратять зв'язок з Батьківщиною», – додала Решетилова.

«Інше питання, що ми маємо продовжувати з ними працювати. Бо Україна не повинна втратити цих своїх громадян, а це вже завдання і для міністерства закордонних справ, і для міністерства соціальної політики», – підсумувала військова.

За словами омбудсменки, при належній роботі з молодими громадянами більшість із них неодмінно повернеться до України.

Також Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Ольги Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися. 

війна держава Україна кордон Ольга Решетилова

