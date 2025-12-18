Головна Країна Кримінал
Шпигували біля військового об'єкта в Старокостянтинові: суд виніс вирок зловмисникам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шпигували біля військового об’єкта в Старокостянтинові: суд виніс вирок зловмисникам
Двоє мешканців Краматорська подолали тисячу кілометрів, щоб на Хмельниччині виконати доручення куратора з Росії
За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє мешканців Краматорська

За доказовою базою Служби безпеки по 12 і 10 років ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Щоб виконати завдання російської спецслужби, фігуранти встановлювали приховані мінікамери біля периметрів авіаційних об’єктів. Задокументовано, як інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ, а потім надали до нього віддалений доступ для ФСБ», – йдеться у повідомленні.

За допомогою «відеопастки» окупанти сподівалися відстежити наявність на аеродромі бойової авіації Сил оборони та графіки її вильотів, а потім скоригувати повітряний удар. Для забезпечення безперебійної трансляції в режимі реального часу, зловмисники підсилили акумулятор відеокамери сонячною батареєю.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали за місцями проживання. Превентивно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ у зонах ворожої розвідактивності.

За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє мешканців Краматорська. Один з них – 36-річний наркозалежний, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав у Телеграм-каналах гроші на «дозу». До співпраці з ворогом він залучив свого 40-річного знайомого. Разом вони за інструкцією росіян виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

За матеріалами СБУ інформаторів визнано винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення.

«Главком» повідомляв, що краматорці діяли у Старокостянтинові. Вони провели у місті чотири дні, щоб виконати завдання куратора ФСБ. Зокрема, узгодили місце встановлення відеокамери, через інтернет-магазини замовили необхідне технічне обладнання, яке згодом налаштували біля військового об’єкта.

Хмельниччина СБУ

