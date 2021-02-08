Співробітників відділку поліції на Черкащині підозрюють у катуванні

Поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків

Співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області, відсторонили від виконання обов’язків через підозру у катуванні. Справу розслідуватиме департамент внутрішньої безпеки Нацполіції та Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області

Зазначається, що 6 лютого надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні за допомогою із тілесними ушкодженнями звернувся чоловік 1992 року народження. Там він повідомив про побиття. За його словами, до цього причетні правоохоронці.

У поліції запевняють, що відповідне повідомлення одразу почали відпрацьовувати керівництво Головного управління Нацполіції та територіальне управління ДБР.

Було встановлено, що чоловіка доставили до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Пізніше він заявив про побиття.

Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Окрім того, розпочато службове розслідування, а поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, прокуратура направила в суд звинувачувальний акт щодо 37-річного жителя Одеси, підозрюваного в катуванні малолітньої дитини.