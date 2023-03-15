Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ передало до суду перший епізод справи «Роттердам+»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ передало до суду перший епізод справи «Роттердам+»
фото ілюстративне

У так звану формулу «Роттердам+», яка була затверджена у 2016 році, заклали витрати, яких насправді не існувало

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду перший епізод справи «Роттердам+». Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Судити будуть шістьох осіб на чолі з колишнім головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитром Вовком.

Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕП та два менеджери ДТЕК, в тому числі колишній гендиректор холдингу «ДТЕК Мережі» Іван Гелюх. Їм інкримінують ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

Нагадаємо, у так звану формулу «Роттердам+», яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі. В результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз. Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 рр., розслідувані в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення. 

Ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності. 

Справа «Роттердам+» є унікальною з багатьох причин. Тут і її складність (аналіз 1200 складових формули, сотні тисяч аркушів досліджених документів, десятки обшуків та понад півсотні допитів), і загальний розмір завданої шкоди (39,9 млрд грн), і її масштаб. Але є ще одна особливість – не дивлячись на переконання детективів у наявності вичерпних доказів, справу «Роттердам+» декілька разів закривали.

21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Це рішення набуло чинності та оскарженню не підлягає. Попри рішення суду, наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.

Теги: НАБУ суд Роттердам+

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У справі «Роттердам+» поставлено крапку
Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»
25 сiчня, 13:28
Cлідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній
НАБУ оголосило 15 нових підозр у справі «Роттердам+»
26 жовтня, 2022, 19:00
Справа «Роттердам+»: розслідування завершено
НАБУ завершило розслідувати справу «Роттердам+»
22 вересня, 2022, 21:47

Кримінал

НАБУ передало до суду перший епізод справи «Роттердам+»
НАБУ передало до суду перший епізод справи «Роттердам+»
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
Секретна судимість відомого блогера. Кого та за що вбив Володимир Золкін
Секретна судимість відомого блогера. Кого та за що вбив Володимир Золкін
Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру
Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру
Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення
Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
19K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
13K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
12K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
12K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту