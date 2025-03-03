Суд продовжив тримання під вартою нардепа Шевченка

Євгеній Шевченко сидітиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначається, парламентар перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави.

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ. Також його називали агентом Головного управління розвідки та навіть публікували в мережі фото його документів.

Зокрема, начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Політик їздив до самопроголошеного президента Білорусі у квітні 2021 року – під час зустрічі Шевченко захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.

Також нардеп Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями».

До слова, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.