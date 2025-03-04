На Одещині СБУ затримала чоловіка, що «світив» в інтернеті локації ЗСУ

Співробітники СБУ в Одеській області встановили та затримали порушника закону

Фігурант поширював деталі облаштування оборонних позицій

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили 55-річного мешканця Одещини, який у чат-рулетці розголошував інформацію про місця дислокації українських підрозділів, розташування блокпостів та маршрути переміщення військової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланні на СБУ.

Також чоловік оприлюднював у мережі деталі облаштування оборонних позицій.

Згодом фігурант опублікував одну з таких записаних бесід на відеохостингу, не усвідомлюючи, що поширення такої інформації в умовах воєнного стану є незаконним.

У результаті оперативних заходів співробітники СБУ в Одеській області встановили та затримали порушника.

Мешканець Одещини розголошував інформацію про місця дислокації українських підрозділів фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану).

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також «Главком» повідомляв, що Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, який агітує за війну проти України. Йому повідомили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу – щоправда, заочно, оскільки фігурант переховується від українського правосуддя на території РФ.

Раніше стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.