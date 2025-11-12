Операція «Мідас»: опублікувано список пісень, які слухали фігуранти плівок НАБУ

За словами пресслужби НАБУ, плейлист «чудово підійде для фонового прослуховування»

Національне антикорупційне бюро опублікувало перелік пісень, які можна було почути на плівках операції «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Так, ми знаємо, ви шукали цей плейлист. Не потрібно виправдовуватись, ми теж не могли встояти й зібрали для вас добірку треків, які чудово підійдуть для фонового прослуховування», – йдеться в повідомленні.

До переліку потрапили як українські артисти, так і іноземні. Композиції, які слухали фігуранти плівок НАБУ:

Madonna – La Isla Bonita;

Тартак – «Стільникове кохання»;

Red Hot Chili Peppers – Californication;

Sting – Shape of My Heart;

Kaleo – Way Down We Go;

Aurora – Summer Son.

«Нехай ця добірка зігріє вас у холодну пору та додасть трішечки світла у наші блекаути», – додала пресслужба НАБУ.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.