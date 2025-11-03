Головна Країна Кримінал
Справу нардепа Шевченка направлено до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Депутату інкриміновано держзраду, колабораціонізм та заволодіння чужим майном
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Парламентарю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

До суду скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Йому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, депутат системно поширював через соціальні мережі інформацію, що відповідала пропагандистським наративам Російської Федерації. Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.

«Крім того, обвинувачений, використовуючи свої особисті контакти з представниками політичного керівництва Республіки Білорусь, організував укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома суб’єктами господарювання. Надалі він повідомив постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що Шевченко створив штучну перешкоду у виконанні умов контракту та запропонував «вирішити питання», нав’язавши укладення договору про надання юридичних послуг із фізичною особою-підприємцем – своїм сином.

«У період з грудня 2021 по лютий 2022 року на його рахунок було перераховано 14,5 млн грн за послуги, які фактично не надавалися. Так народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману», – зазначено в повідомленні.

Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду для розгляду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Згодом він отримав ще нову підозру у державній зраді. «Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, у липні 2025 року, за матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. 

У середині жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру народному депутату України у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

державна зрада корупція в Україні Офіс Генерального прокурора Євген Шевченко

