СБУ викрила масштабну корупційну схему на державному енергетичному підприємстві

За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн грн

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів цього товариства зловмисники завдали збитків державі приблизно на 384 млн грн. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Там зазначили, що схема полягала у свідомому завищенні вартості робіт. Слідство встановило, що до оборудки причетні голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник.

Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили економічно найбільш вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об'єкта. Натомість допомогли виграти тендер іншій компанії.

За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо посадовців скерували до суду. Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

У СБУ не уточнили, про яку компанію йдеться. Водночас ЗМІ з посиланням на власні джерела кажуть, що йдеться про державне «Укренерго» та процедуру обрання у 2017 році підрядної компанії для будівництва підстанції «Кремінська» в Луганській області.

В «Укренерго» зі свого боку зазначають, що не володіють деталями про перебіг слідства у цій справі. У компанії також кажуть, що не мають підстав вважати, що під час цієї процедури були будь-які порушення чи зловживання.