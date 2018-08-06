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    Кримінал

    Напад на будинок телеведучої: стала відома реакція поліції

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    Вікторія Сеник - Напад на будинок телеведучої: стала відома реакція поліції
    Вікторія Сеник

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження

    Поліція розслідує інцидент, що трапився в будинку журналістки і телеведучої Вікторії Сеник. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.

    За фактом незаконного проникнення в будинок, де разом з батьками мешкає ведуча, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

    Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 162 Кримінального кодексу України - порушення недоторканості житла. Наразі опитані свідки. Проводяться заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

    Відомо, що з місця події зловмисники зникли на автомобілі Мazda.

    Оперативно-розшукові заходи тривають.

    Раніше ведучий Костянтин Стогній повідомив, що у Києві група невідомих скоїла напад на будинок, в якому разом з батьками проживає журналістка «Надзвичайних новин» і телеведуча Вікторія Сеник.

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