Напад на будинок телеведучої: стала відома реакція поліції



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Вікторія Сеник

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження

Поліція розслідує інцидент, що трапився в будинку журналістки і телеведучої Вікторії Сеник. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.

За фактом незаконного проникнення в будинок, де разом з батьками мешкає ведуча, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 162 Кримінального кодексу України - порушення недоторканості житла. Наразі опитані свідки. Проводяться заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Відомо, що з місця події зловмисники зникли на автомобілі Мazda.

Оперативно-розшукові заходи тривають.

Раніше ведучий Костянтин Стогній повідомив, що у Києві група невідомих скоїла напад на будинок, в якому разом з батьками проживає журналістка «Надзвичайних новин» і телеведуча Вікторія Сеник.