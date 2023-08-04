Рандеву у Барселоні. Дубінський вийшов з допиту і звинуватив у всьому... президента

Одіозний нардеп спробував оголосити себе «жертвою режиму»

Народний депутат Олександр Дубінський, якого застукали на відпочинку у Барселоні, побував на допиті у Державному бюро розслідувань у Києві для дачі свідчень. Після допиту парламентар заявив про політичну розправу над ним зі сторони Офісу президента. Про це чиновник повідомив у Facebook.

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Депутата викликали у межах кримінального провадження, яке розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу. Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Натомість одіозний нардеп спробував оголосити себе «жертвою режиму» і після допиту звинуватив Офіс президента у політичному замовленні проти нього. «Ніяких питань поставити мені по суті ніхто не може, бо це політичне замовлення. Наказ Офісу президента, а конкретно Зеленського і Єрмака, які поставили слідчим завдання в невідкладних обшуках. Вилучити у мене чернетки протоколу допиту у справі про держраду Деркача, я там виступаю свідком, у якому я наводжу факти участі у цій держраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів в участі у таких пресконференціях, створював слідчі комісії щодо плівок Байден-Порошенко, щоб дискредитувати одного із кандидатів у президенти ... ось це вони намагаються знайти, вилучити і закрити», – заявив Дубінський.

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Як повідомлялося, за даними ДБР, Дубінський під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Нагадаємо, у мережу було злито документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Нардеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

Раніше повідомлялося, що виключений із партії «Слуга народу» депутат Верховної Ради Олександр Дубінський стверджує, що до оприлюднення депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем так званих «плівок Порошенка – Байдена» причетний офіс Зеленського.