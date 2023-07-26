Нардеп Дубінський, який виїхав за кордон «лікувати батька», відпочиває в Барселоні

Дубінський заявив, що звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та нібито законно отримав право на виїзд

Дівчина Дубінського опублікувала фото з коханим у Барселоні

У мережі з'явилася інформація, що народний депутат Олександр Дубінський виїхав за кордон. Причиною цьому стала нібито онкологія батька та його супровід до однієї із закордонних країн. Згодом цю інформацію підтвердив сам нардеп, чим викликав неабиякий суспільний резонанс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дубінський підтвердив свій виїзд за кордон фото: скріншот з соцмереж

За словами скандального нардепа, у зв'язку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування його батька в Україні, Дубінський був змушений поїхати за кордон з батьком для того, щоб «провести частину аналізів та терапії».

Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та нібито «законно отримав право на виїзд».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Блогер, військовослужбовець Антон Швець опублікував документ, підписаний секретарем комісії МОЗ, в якому йшлося про дозвіл Дубінському супроводжувати його батька Анатолія у період з 23.06.2023 по 10.07.2023 в закладі охорони здоровʼя іноземної держави.

МОЗ дозволило Дубінському виїхати за кордон фото: скріншот з соцмереж

«Судячи з тексту Дубінський ще не повернувся в країну. Що дивно, оскільки дозвіл від МОЗ був до 10.07», – зазначив Швець.

Як каже Швець, батько Дубінського весь час проживав у тимчасово окупованому Донецьку.

«Тобто люблячий син Саша вивіз хворого тата з Донецька через РФ і Європу в Україну під обстріли росіян, аби знову вивезти в Європу на лікування, але вже разом із собою», – наголошує військовослужбовець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом у соцмережах дівчини Дубінського, яка проживає в Барселоні, з’явилися фото. На них нардеп, якого можна помітити за характерним татуюванням на нозі, та його кохана ніжаться у ліжку.

Дубінський разом із дівчиною відпочиває в Іспанії фото: скріншот з соцмереж

Тату Дубінського на нозі збігається із тим, що в історії його дівчини фото: скріншот з соцмереж

На одному з фото підпис англійською Perfect morning (Чудовий ранок – «Главком»).

Дубінський разом із дівчиною відпочиває в Іспанії фото: скріншот з соцмереж

Дубінський разом зі своєю дівчиною фото: скріншот з соцмереж

Поки що ні МОЗ, ні правоохоронні органи ніяк офіційно не відреагували на цей скандал.

Що відомо про Дубінського?

Нагадаємо, Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екс-нардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є «частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу».

До обрання народним депутатом у 2019 році («Слуга народу», 94 округ – «Главком») Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2019 році нардеп став фігурантом одного з журналістських розслідувань: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки й 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

Також Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.

З фракції «Слуга народу» виключений. Як відомо, Дубінський з початку 2022 і до травня 2023 пропустив 60% парламентських засідань. У 2023 році заявив, що в Україні є «гоніння» на церкви УПЦ МП. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський отримав контроль над важливою для військових Київською обласною лікарнею №2. Землю медзакладу, де проходять реабілітацію поранені бійці Збройних сил, начебто планують віддати під забудову.

До слова, співголову нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича планують оголосити у розшук. Йому повідомили про підозру у держзраді, але сам політик переховується в Ізраїлі.