Головна Київ Новини
search button user button menu button

Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
Хтось хоче забудувати землю лікарні, де проходять реабілітацію військові? Активіст звинувачує Дубінського
фото з відкритих джерел

На місце керівника лікарні Ігоря Кучми поставили помічницю Дубінського, колишню редакторку «1+1» Марію Кисельову

Народний депутат Олександр Дубінський отримав контроль над важливою для військових Київською обласною лікарнею №2. Землю медзакладу, де проходять реабілітацію поранені бійці Збройних сил, начебто планують віддати під забудову. Про це повідомив у Facebook активіст, правозахисник та військовий Олег Симороз. 

За словами Симороза, Дубінський діє спільно з лояльним головою Київської обласної ради Ярославом Добрянським. Вони усунули директора медзакладу Ігоря Кучму – лікаря з 30-річним стажем, який щойно відкрив в лікарні нове реабілітаційне відділення для поранених військовослужбовців.

На місце Кучми поставили помічницю Дубінського, колишню редакторку «1+1» та друкованих ЗМІ, в яких працював депутат, Марію Кисельову. Вона стала депутатом облради за списками "Слуги народу", але досі не мала жодного досвіду роботи у медичній сфері. Військовий стверджує, що у планах нового керівництва лікарні забудувати 5,5 гектарів землі, що належить медзакладу в історичному центрі столиці.

Симороз закликав президента Володимира Зеленського і нагадав, що Дубинський з 2021 року перебуває під санкціями США за співпрацю з ФСБ. Він також закликав дати спокійно працювати директору Київської обласної лікарні №2 Ігорю Кучмі, який чесно виграв конкурс.

Теги: земля лікарня Олександр Дубінський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник лікарні Мечникова звинувачує Філатова в «рейдерському захопленні медзакладу»
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
22 червня, 22:15
За останній рік Росія збільшила використання зброї класу «повітря-земля»
На тлі контрнаступу ЗСУ Росія посилила авіацію – британська розвідка
14 червня, 09:24
Чернігівська міська лікарня №2» закупила дорогі ліки
Ліки за захмарними цінами. Чернігівська лікарня опинилась у центрі скандалу
22 червня, 18:13
На Прикарпатті лікарні надаватимуть допомогу чоловікам лише з дозволу військкоматів
На Прикарпатті лікарні надаватимуть допомогу чоловікам лише з дозволу військкоматів
20 червня, 20:54
Пригожин лікувався в медзакладі під ім'ям свого водія
Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна
26 червня, 11:46
На місці ГЕС утворилася пустеля
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
25 червня, 16:31
Після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими
Ціни на землю ростуть: уряд назвав області з найдорожчими гектарами
1 липня, 21:33
Передбачена заміна фасаду, вікон, капремонт приймального віділення, заміна ліфту, а також роботи з благоустрою прилеглої території
Поліклініку у Кривому Розі, де лікують поранених бійців, відремонтують за гроші Метінвесту
1 липня, 12:00
«Нічого серйозного, але нормально рухатись і працювати стало вже зовсім важко»
«Мій хребет сказав «досить» і пішов відпочивати»: Лідер гурту «Без обмежень» потрапив у лікарню
5 липня, 10:09

Новини

Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко
У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко
Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ
Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ
Нічна атака на Київ: ДСНС уточнила інформацію про загиблих
Нічна атака на Київ: ДСНС уточнила інформацію про загиблих
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
31K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
12K
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
8606
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
4500
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4297
На Хмельниччині пролунав вибух

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту