Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю

На місце керівника лікарні Ігоря Кучми поставили помічницю Дубінського, колишню редакторку «1+1» Марію Кисельову

Народний депутат Олександр Дубінський отримав контроль над важливою для військових Київською обласною лікарнею №2. Землю медзакладу, де проходять реабілітацію поранені бійці Збройних сил, начебто планують віддати під забудову. Про це повідомив у Facebook активіст, правозахисник та військовий Олег Симороз.

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За словами Симороза, Дубінський діє спільно з лояльним головою Київської обласної ради Ярославом Добрянським. Вони усунули директора медзакладу Ігоря Кучму – лікаря з 30-річним стажем, який щойно відкрив в лікарні нове реабілітаційне відділення для поранених військовослужбовців.

На місце Кучми поставили помічницю Дубінського, колишню редакторку «1+1» та друкованих ЗМІ, в яких працював депутат, Марію Кисельову. Вона стала депутатом облради за списками "Слуги народу", але досі не мала жодного досвіду роботи у медичній сфері. Військовий стверджує, що у планах нового керівництва лікарні забудувати 5,5 гектарів землі, що належить медзакладу в історичному центрі столиці.

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Симороз закликав президента Володимира Зеленського і нагадав, що Дубинський з 2021 року перебуває під санкціями США за співпрацю з ФСБ. Він також закликав дати спокійно працювати директору Київської обласної лікарні №2 Ігорю Кучмі, який чесно виграв конкурс.