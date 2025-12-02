Апеляція залишила в силі вирок екскерівнику Державної судової адміністрації

Олексій Сальніков отримав три роки позбавлення волі у справі про зловживання впливом

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг у справі колишнього керівника Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Його визнано винуватим у зловживанні впливом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Суд першої інстанції призначив колишньому посадовцю три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні категорії посад строком на три роки. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторони захисту без задоволення, а вирок ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Нагадаємо, 6 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього керівника Державної судової адміністрації України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Однак Сальнікова було визнано невинуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто за шахрайство.