Президент заявив, що антикорупційних дій в Україні недостатньо

Зеленський про боротьбу з корупцією: Будемо продовжувати відповідні дії

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні зроблено недостатньо кроків для очищення управлінської системи від корупції. Він наголосив, що робота в цьому напрямі триватиме. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання, чи вжито достатньо заходів для очищення системи управління від корупції президент відповів: «Що стосується – чи достатньо? Ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії».

Як повідомлялося, українська влада зіткнулася зі складною ситуацією, оскільки у західних партнерів виникли серйозні запитання стосовно корупційних скандалів. Politico проаналізувало, як Київ намагається впоратися з цим репутаційним викликом, зазначаючи, що Україні критично необхідна фінансова допомога для переживання, ймовірно, найважчої зими з початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що Україна закликає партнерів піти на значний ризик: домовитися про репараційний кредит у розмірі €140 млрд, отриманий за рахунок конфіскованих російських активів.