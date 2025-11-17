Чернишов у суді заперечив причетність до схеми розкрадань в «Енергоатомі» (відео)

Олексій Чернишов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи має він знайомство з бізнесменом Тимуром Міндічем

Чернишов визнав, що голос на оприлюднених НАБУ записах може бути схожим на його, однак наголосив, що у справі мають бути наявні «матеріальні докази»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Під час засідання суду Чернишов заперечив, що має причетність до справи розкрадання в «Енергоатомі». Він заявив, що нічого не знає про псевдонім Че Гевара, яким нібито називали його інші фігуранти справи. «Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю», – сказав він.

Чернишов визнав, що голос на оприлюднених НАБУ записах може бути схожим на його, однак наголосив, що у справі мають бути наявні «матеріальні докази». «Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування», – наголосив ексміністр.

Олексій Чернишов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи має він знайомство з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він також заявив, що нібито не знає фігурантів справи НАБУ, а відтак «не може бути у злочинній схемі».

До того ж прокурор просить арештувати Чернишова із можливістю внесення застави у розмірі 55 млн грн. За даними слідства, протягом 10 лютого-9 травня 2025 року Леся Устименко та Ігор Фурсенко (Рьошик) під керівництвом Олександра Цукермана і контролем Тимура Міндіча легалізували $1,22 млн і €96,7 тис., передавши їх у власність віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».