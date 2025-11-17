Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чернишов у суді заперечив причетність до схеми розкрадань в «Енергоатомі» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чернишов у суді заперечив причетність до схеми розкрадань в «Енергоатомі» (відео)
Олексій Чернишов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи має він знайомство з бізнесменом Тимуром Міндічем
фото: Суспільне

Чернишов визнав, що голос на оприлюднених НАБУ записах може бути схожим на його, однак наголосив, що у справі мають бути наявні «матеріальні докази»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Під час засідання суду Чернишов заперечив, що має причетність до справи розкрадання в «Енергоатомі». Він заявив, що нічого не знає про псевдонім Че Гевара, яким нібито називали його інші фігуранти справи. «Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю», – сказав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Чернишов визнав, що голос на оприлюднених НАБУ записах може бути схожим на його, однак наголосив, що у справі мають бути наявні «матеріальні докази». «Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування», – наголосив ексміністр.

Олексій Чернишов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, чи має він знайомство з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він також заявив, що нібито не знає фігурантів справи НАБУ, а відтак «не може бути у злочинній схемі».

До того ж прокурор просить арештувати Чернишова із можливістю внесення застави у розмірі 55 млн грн. За даними слідства, протягом 10 лютого-9 травня 2025 року Леся Устименко та Ігор Фурсенко (Рьошик) під керівництвом Олександра Цукермана і контролем Тимура Міндіча легалізували $1,22 млн і €96,7 тис., передавши їх у власність віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Операція «Мідас» Олексій Чернишов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
12 листопада, 07:17
Зеленський заявив, що не розмовляв із Міндічем після скандалу
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада, 14:02
За словами Тихого, Орбан читає лекції Україні про корупцію, хоча сам вплутаний у такі ж скандали
МЗС прокоментувало заяви Орбана про корупцію в Україні
13 листопада, 17:15
За словами глави уряду, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників
Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина
13 листопада, 20:50
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:25
«Енергоатом» заявив, що дотримується антикорупційної політики
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатома»
4 листопада, 16:54
До Тимура Міндіча прийшли детективи НАБУ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
10 листопада, 09:30
Міндіч є співвласником студії «Квартал 95»
«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
12 листопада, 11:35
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
15 листопада, 17:58

Кримінал

Чернишов у суді заперечив причетність до схеми розкрадань в «Енергоатомі» (відео)
Чернишов у суді заперечив причетність до схеми розкрадань в «Енергоатомі» (відео)
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину
Допомагала наводити ракети та дрони. На Сумщині затримано російську агентку
Допомагала наводити ракети та дрони. На Сумщині затримано російську агентку
На Львівщині водій під час спілкування з поліцією підірвав гранату
На Львівщині водій під час спілкування з поліцією підірвав гранату
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей
На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua