ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»

Відомство заперечує тиск чи вплив на своїх працівників

Державне бюро розслідувань оприлюднило попередні висновки внутрішнього розслідування щодо інформації, яка з'явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і стосувалася можливого впливу сторонніх осіб на працівників Бюро. Про це повідомлено Голові Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Згідно висновків, ДБР не виявило жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на своїх працівників. Будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися.

Розслідування розпочато 14 листопада 2025 року за власною ініціативою Директора ДБР за ознаками можливого отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368) та перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365) КК України.

Аналіз оприлюднених у ЗМІ діалогів показав, що мова йде лише про бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не про реальні факти впливу чи досягнення домовленості.

У ході слідства допитано понад 30 осіб, проведено 12 впізнань, скеровано 19 запитів. З'ясовано, що візити деяких фігурантів до будівлі ДБР були пов'язані з об'єктами, що стосуються окремого кримінального провадження.

Про результати розслідування повідомлено Голові ТСК Верховної Ради з наданням вичерпної інформації.

Досудове розслідування триває для остаточного підтвердження або спростування іншої інформації, що з'являється у засобах масової інформації.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань передали до НАБУ заяву народного депутата Ярослава Железняка щодо можливих зловживань у сфері енергетики, пов’язаних із діяльністю колишнього міністра енергетики.