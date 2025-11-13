Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Ріікка Пурра зробила заяву про корупцію в Україні
фото: Yle

Ріікка Пурра: Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів та вживаються заходи для протидії цьому

Віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що корупційний скандал в українському уряді не вплине негативно на наміри Європейського Союзу продовжувати фінансову підтримку України в наступні роки, зокрема в межах програми так званих «репараційних кредитів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ЄП».

Представниця Фінляндії зауважила, що Україна має проблеми з корупцією, але вживає заходів з протидії цьому явищу, тому Євросоюз продовжить її фінансувати й надалі.

«Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування «репараційних позик», – заявила Пурра, відповідаючи на питання журналіста, чи може корупційний скандал за участі міністра юстиції України ускладнити переговори щодо «репараційних позик».

Ріікка Пурра підкреслила, що вважає план з надання Україні «репараційних позик» на базі заморожених активів Росії, найкращим варіантом з кількох запропонованих.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Читайте також:

Теги: Операція «Мідас» корупція в Україні Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення Кабміну було ухвалено на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ
Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома»
Вчора, 21:43
Фігурант плівок НАБУ перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику
Вчора, 19:59
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
11 листопада, 08:44
Галущенко є колишнім міністром енергетики
НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
10 листопада, 09:41
Музикантка Ірина Горкун-Сілен закликає фінські школи переосмислити ставлення до російської культури
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
8 листопада, 18:15
Зловмисники незаконно передали 95 земельних ділянок в оренду фермерському господарству
На Полтавщині викрито схему приватизації землі нацпарку
3 листопада, 12:31
Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України
23 жовтня, 20:49
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
19 жовтня, 05:29
Фінський лідер прокоментував роль США у можливих мирних переговорах
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
18 жовтня, 16:47

Політика

Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель
Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель
Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua