Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні

Віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що корупційний скандал в українському уряді не вплине негативно на наміри Європейського Союзу продовжувати фінансову підтримку України в наступні роки, зокрема в межах програми так званих «репараційних кредитів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ЄП».

Представниця Фінляндії зауважила, що Україна має проблеми з корупцією, але вживає заходів з протидії цьому явищу, тому Євросоюз продовжить її фінансувати й надалі.

«Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування «репараційних позик», – заявила Пурра, відповідаючи на питання журналіста, чи може корупційний скандал за участі міністра юстиції України ускладнити переговори щодо «репараційних позик».

Ріікка Пурра підкреслила, що вважає план з надання Україні «репараційних позик» на базі заморожених активів Росії, найкращим варіантом з кількох запропонованих.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).